Известный украинский певец Александр Пономарев поделился своими творческими планами
Как пишет Politeka.net, 48-летний Пономарев дважды был женат. Сейчас он скрывает свою личную жизнь от публики. При этом артист не скрывает своего давнишнего увлечения мотоциклами, с удовольствием позируя рядом со своей любимицей. На свежем фото Пономарев стоял возле своей Хонды, красуясь в байкерском обмундировании.
«Репетиции, репетиции, репетиции! Готовим новую песню! Это будет дуэт! Как думаете с кем? П.с. Пока погода позволяет, передвигаюсь на хондочке», - подписал фото артист, заинтриговав сеть.
В комментариях поклонники стали угадывать, с кем мог записать песню Пономарев.
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«Дзидзьо или Татьяна Решетняк», «Возможно с Михаилом Фомой, сугубо мужской дуэт?», «Алеша?», «С Михаилом Фомой. Нам так хочется», «Хочу дуэт с отцом Серафимом, желательно что-то веселое, вы с ним как братья, и у вас обоих бомбезное чувство юмора», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пономарев удивил внешностью, показав, как выглядел до славы: «Какой шикарный блондин».
А еще Politeka писала, что Пономарев повеселил новым фото со своей любимицей: "Сидит довольная".
Также Politeka сообщала, что Пономарев в байкерской куртке раскрыл свою брутальную сущность: «Александр, вы такой…».