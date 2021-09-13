Відомий український співак Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, поділився з шанувальниками новою світлиною
Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український артист Олександр Пономарьов часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя та публікує різні світлини та відео у своєму Instagram.
Цього разу Пономарьов розповів, що він та його чотирилапа улюблениця – собака породи ши-тцу на кличку Ши – побували у перукаря.
"Підстригли обох оптом 😁 Ши заїла стрес і сидить задоволена , та і я також", - написав співак.
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Шанувальники оцінили нову публікацію Пономарьова та написали коментарі.
"Пiдстриженi та задоволенi🔥🙌❤️", "Красота-то яка! (Це про Ши 😅😉)", " Краса❤️❤️❤️", " Супер!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️", " Гарні , дуже гарні!👍🤗❤️", " Миле фото ❤️", " 👏Красавчики👏", " Клас!!! 👍👍👍 Гарні і позитивні!!!❤️", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Пономарьов здивував зовнішністю, показавши, як виглядав до слави: "Який шикарний блондин".
Нагадаємо, що 48-річний Пономарьов здивував зізнанням, сівши за шкільну парту: "Ну що, вже завтра...".
A ще Politeka повідомлялa, що двічі розлучений Пономарьов на всю країну заявив про свої почуття: "Безмежно в тебе закоханий".