Известный украинский певец Александр Пономарев, который дважды был женат, поделился с поклонниками новой фотографией
Как пишет Politeka.net 48-летний популярный украинский артист Александр Пономарев часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и публикует различные фотографии и видео в своем Instagram.
На этот раз Пономарев рассказал, что он и его четвероногая любимица – собака породы ши-тцу по кличке Ши – побывали у парикмахера.
"Подстригли обоих оптом 😁 Ши заела стресс и сидит довольная , да и я тоже", - написал певец.
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Поклонники оценили новую публикацию Пономарева и написали комментарии.
"Подстрижены и довольны 🔥🙌❤️ ", " Красота-то какая! (Это о Ши 😅😉 )", " красота❤️❤️❤️", " Супер!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Хорошие , очень хорошие!", "Милое фото ❤️ ", " 👏Красавчики👏 ", " класс!!! 👍👍👍 Красивые и позитивные!!! ❤️ ",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Пономарев удивил внешностью, показав, как выглядел до славы: "какой шикарный блондин".
Напомним, что 48-летний Пономарев удивил признанием, сев за школьную парту: "Ну что, уже завтра...".
A еще Politeka сообщала, что дважды разведен Пономарев на всю страну заявил о своих чувствах: "Безгранично в тебя влюблен".