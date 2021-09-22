Известный украинский певец Александр Пономарев заключил в объятиях Ани Лорак

Как пишет Politeka.net, архивные кадры талантливого дуэта появились на одной из фан-страничек певицы. Как известно, популярной Ани Лорак стала в Украине. В начале карьеры артистка исполняла песни на украинском языке и записывала дуэты с украинскими исполнителями.

Все изменилось после того, как молодая красотка снялась в мюзикле «Вечера на Хуторе близ Диканьки». После этого проекта Лорак стала ориентироваться на российский рынок. В последнее время звезда живет и строит карьеру в России.

На фан-странице решили вспомнить, что в середине 2000-х у Лорак было множество совместных выступлений с Александром Пономаревым.

«В 2005 году состоялась премьера совместной песни Каролины и Александра - 100 Kisses», - подписали фото авторы аккаунта.

Также в посте опубликовали целую серию видео, на которых Ани Лорак и Пономарев пели в дуэте. Судя по архивным кадрам, ни один масштабный концерт не обходился без звездного дуэта.

Напомним, что Пономарев в байкерской куртке показал брутальную сущность: «Александр, вы такой…».

Как сообщала Politeka, Пономарев покрасовался возле своей любимицы: «Это будет дуэт!».

Также Politeka писала, что Пономарев насмешил новым фото с любимицей: "Сидит довольная".