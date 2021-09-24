Колишній чоловік Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, нещодавно з'явився разом зі своєю герлфренд, а пізніше та опублікувала цікаве фото
Днями Мурат Налчаджіоглу опублікував знімок в сторіс, в якому з'явився в компанії своєї герлфренд, Лілії, передає Politeka.net.
У квітні ходили чутки, що парочка розлучилася, але вже спільний знімок, викладений у вересні, був зроблений на батьківщині екс-чоловіка Ані Лорак в колі його близьких.
В інтернеті стали ходити нові чутки, що закохані скоро оголосять про заручини. Ймовірно, так і є - пара все ж побралася. Про це говорить фото, опубліковане Лілією кілька годин тому.
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На знімку красуня показала красиве колечко на пальці, засвітивши чоловічу руку з годинником на руці.
Публікація зібрала 700 лайків і багато коментарів.
"Вауу мої привітання😍 💗 нарешті🥳 👍 🏻"," вітаю!", "Воу воу воу🔥 🔥 🔥 вітаю!!!👏 👏 👏 Величезного вам щастя❤️", "даю рік максимум", " а Лорак як невже проти ?????? 😢 ", "Ви красива пара, але хейтерів не уникнути 😅", " 🔥 🔥 🔥коли весілля ❤ ️ супер пара🔥 🔥 🔥", " супер !!! Поздоровляю! Дуже красива пара ❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Лілія - майстер візажу, за фахом вона педагог. Дівчина проживала в Києві зі своєю дочкою, Олександрою.
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