Колишній чоловік Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, нещодавно з'явився разом зі своєю герлфренд, а пізніше та опублікувала цікаве фото

Днями Мурат Налчаджіоглу опублікував знімок в сторіс, в якому з'явився в компанії своєї герлфренд, Лілії, передає Politeka.net.

У квітні ходили чутки, що парочка розлучилася, але вже спільний знімок, викладений у вересні, був зроблений на батьківщині екс-чоловіка Ані Лорак в колі його близьких.

В інтернеті стали ходити нові чутки, що закохані скоро оголосять про заручини. Ймовірно, так і є - пара все ж побралася. Про це говорить фото, опубліковане Лілією кілька годин тому.

На знімку красуня показала красиве колечко на пальці, засвітивши чоловічу руку з годинником на руці.

Публікація зібрала 700 лайків і багато коментарів.

"Вауу мої привітання😍 💗 нарешті🥳 👍 🏻"," вітаю!", "Воу воу воу🔥 🔥 🔥 вітаю!!!👏 👏 👏 Величезного вам щастя❤️", "даю рік максимум", " а Лорак як невже проти ?????? 😢 ", "Ви красива пара, але хейтерів не уникнути 😅", " 🔥 🔥 🔥коли весілля ❤ ️ супер пара🔥 🔥 🔥", " супер !!! Поздоровляю! Дуже красива пара ❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Лілія - майстер візажу, за фахом вона педагог. Дівчина проживала в Києві зі своєю дочкою, Олександрою.

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