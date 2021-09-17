10-летняя дочь певицы Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала, как делает мейкап
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак в 2009 году вішла замуж за миллионера и гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Уже в 2011 году у пары родилась дочь, которую назвали Софией. Крестным отцом девочки стал знаменитый российский поп-исполнитель Филипп Киркоров. Малышке сейчас 10 лет и она начала вести блог в Инстаграм.
В этот раз Соня записала ролик, показав, как делает мейкап на лице. Красотка стояла перед зеркалом, держа в руках тени и кисточки.
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"Всем привет, ребят. Я сегодня без фильтров, потому что я буду делать зеленый мейк. Я взяла палетку. Мы делаем зеленый мейк, потому что мне нужно снять видео", - рассказывает Соня.
"Такая хрень...", - вырвалось у девочки на видео.
Фанаты посмотрели ролики сотни раз и написали комментарии:
"Милашка", "Красотка Ани Лорак", "Обезьянка моя", "Мамина косметика пошла в ход", "Турчанка", "Ругаться еще как-то рановато", "Вторая Ани Лорак", "Солнышко такое", "Прикольная", "Истинная турчанка. Брови...".
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