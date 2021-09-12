Известная певица Ани Лорак часто разрешает дочери гулять с друзьями и проводить время так, как она хочет
Дочь певицы решила копировать маму и вести Инстаграм еще несколько месяцев назад. теперь юная девочка старается показывать свою жизнь на камеру и нередко привлекает внимание такими поступками к себе.
На дне рождения одной из подруг Соня решила хорошо повеселиться со сверстниками и сплясала под задорную мелодию, чем привлекла внимание. Однако многие под постами подметили, что самой Каролине следует следить за ребенком и не оставлять ее одну.
Другие же напомнили, что Соня действительно похожа на саму Лорак.
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«Мне вот интересно, мама следит за тем,ч то слушает дочь?Соня ты просто копия своей мамы.; София, мини-Каролина ❤️;Просто класс, Соня ты просто красавица; Ты много набрала кг😂», - пишут под постами пользователи.
Ранее Лорак показала яркие кадры с подросшей дочерью Соней, которую привела в школу на линейку к 1 сентября.
На фотографиях счастливая мамочка и дочь запечатлены в классе, девочка то сидит за партой, то стоит у украшенной к празднику доски. На снимках видно, что Ани пришла к соне в школу в черном наряде. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.
Напомним, Ани Лорак всполошила сеть, сверкнув формами в мини и платьях с вырезами: "Ощущение, что вам…".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к Лазареву, не сдержав чувств: "Давно ждала".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье и объятиях известного певца поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".