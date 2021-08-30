Красотка на все 100%

Известная певица Ани Лорак, которая недавно дала концерт в Украине, похвасталась образами на российском фестивале

Как сообщает Politeka.net, практически сразу после концерта в Одессе Лорак отправилась на фестиваль «Новая волна», который проходит в России. На протяжение нескольких дней мероприятия Лорак радовала поклонников неповторимыми образами.

Звезда засветила стройную фигурку и идеальные формы в мини, комбинезоне с декольте и платье с эффектным вырезом.

«Яркие моменты @newwave_official. Какой образ нравится вам больше всего?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Образы артистки всполошили поклонников, которые стали выбирать самый лучший лук из представленных.

«Все образы просто офигенные, сложно один выбирать», «Здесь очень сложно выбрать, все образы шикарны», «Самая красивая девушка на Российской эстраде», «Все образы по-своему прекрасны. Такое ощущение, что вам идёт буквально все», «Куколка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак забыла о приличиях, засветив прелести в экстра-мини: показательные кадры.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к российскому певцу: "Давно ждала".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".