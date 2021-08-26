Відома співачка Ані Лорак розповіла про спільну пісню із російським виконавцем Сергієм Лазаревим

Як пише Politeka.net, 42-річна співачка, яка народилася в українському місті Кіцмань на Буковині, тривалий час жила та працювала в Росії. Однак нещодавно Лорак заявила про своє повернення в Україну та вже встигла дати сольний концерт в Одесі.

Подробицями свого життя співачка ділиться в Instagram. Цього разу Лорак розповіла про презентацію спільної пісні з російським співаком Сергієм Лазаревим.

"Здійснилося ❤️ Сьогодні ми з @lazarevsergey вперше представили нашу спільну пісню. Ви так довго цього чекали, і вже в п'ятницю кожен з вас зможе почути цю зворушливу композицію 💋 Чекаєте прем'єру?", - написала Лорак.

Шанувальники поставили понад 100 тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Браво 👏", "Неймовірні 😍 звичайно чекаємо! Дуже чекаємо ❤️ це нарешті сталося! Через стільки років !!! 👏❤️", " Дуже чекаємо !!! Хотілося б дізнатися, а кліп буде на цю прекрасну дуетну композицію?", " Як ми цього чекали! ❤️ Швидше чекаємо цю пісню на всіх муз. платформах❤️ спасибі за спільну роботу, вона була найбажанішою за останні кілька років! 😍 ❤️", - написали фанати.

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