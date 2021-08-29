Відома українська співачка Ані Лорак показала справжню чуттєвість у білій сукні, притулившись до Сергія Лазарєва

Днями артисти виконали давню мрію своїх фанатів: вперше виступили дуетом зі спільною піснею "Не відпускай". Варто відзначити, що Лорак і російський співак Сергій Лазарєв вже багато років не приховують своєї дружби і теплих почуттів один до одного. На цьому тлі артисти не раз стикалися зі чутками про свій роман, проте вони так і не знайшли підтверджень.

Втім, їх нова пісня виявилася дуже романтичною і чуттєвою. У своєму Instagram Лорак опублікувала відео їхнього виступу з цією композицією, повідомляє Politeka.net.

Для цього номера співаки вибрали стримані, але в той же час ефектні образи. Так, Лазарєв був у чорному костюмі з блискучими вставками, а Лорак одягла розкішну білосніжну сукню в підлогу, яка цілком могла б зійти за весільне вбрання.

Наприкінці виступу артисти зворушливо притиснулися один до одного, демонструючи всю глибину емоцій, які вони хотіли передати своєю піснею.

"Особливий вечір, на якому ми з Сергієм вперше представили публіці «Не відпускай». Мої дорогі, спасибі вам за приємні відгуки та коментарі, ми дуже щасливі, що вам подобається наш творчий тандем", - підписала кадри Лорак.

Її шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Захоплення! Ця пісня так підвозить вам, розкриває всю міць ваших голосів", "Кароліна, Сергій-ваш дует самий-найкращий", "це дійсно справжній гімн всіх люблячих сердець!", "До мурашок, дуже красиво", "Ох. Давно чекала цей дует", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ані Лорак у білосніжній сукні та обіймах відомого співака поділилася радістю.

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