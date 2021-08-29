Известная украинская певица Ани Лорак показала настоящую чувственность в белом платье, прижавшись к Сергею Лазареву

На днях артисты исполнили давнюю мечту своих фанатов: впервые выступили дуэтом с совместной песней «Не отпускай». Стоит отметить, что Лорак и российский певец Сергей Лазарев уже много лет не скрывают своей дружбы и теплых чувств друг к другу. На этом фоне артисты не раз сталкивались со слухами о своем романе, однако они так и не нашли подтверждений.

Впрочем, их новая песня оказалась очень романтичной и чувственной. В своем Инстаграм Лорак опубликовала видео их выступления с этой композицией, сообщает Politeka.net.

Для этого номера певцы выбрали сдержанные, но в то же время эффектные образы. Так, Лазарев был в черном костюме с блестящими вставками, а Лорак надела роскошное белоснежное платье в пол, которое вполне могло бы сойти за свадебный наряд.

В конце выступления артисты трогательно прижались друг к другу, демонстрируя всю глубину эмоций, которые они хотели передать своей песней.

«Особенный вечер, на котором мы с Сергеем впервые представили публике «Не отпускай». Мои дорогие, спасибо вам за приятные отзывы и комментарии, мы очень счастливы, что вам нравится наш творческий тандем», - подписала кадры Лорак.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Восторг! Эта песня так подвозит вам, раскрывает всю мощь ваших голосов», «Каролина, Серёжа - ваш дуэт самый-самый лучший», «Это действительно настоящий гимн всех любящих сердец!», «До мурашек, очень красиво», «Ох. Давно ждала этот дуэт», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак в белоснежном платье и объятиях известного певца поделилась радостью.

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