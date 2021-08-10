Дочь популярной украинской певицы Ани Лорак 10-летняя София показала серию кадров, отснятых дома

Так как Каролина является активным пользователем сети, ее десятилетняя дочь также решила подражать маме и стать юным блогером. Поэтому девочка все чаще выкладывает личные фото, показывает подарки и удивляет домашними кадрами, на которых веселится в компании друзей или с близкими.

Недавно знаменитость порадовала фанатов целой серией кадров из отпуска, а по возвращению сразу же приступила к работе. Очевидно, большую часть времени дочь певицы предоставлена сама себе и общается с близкими, которые за ней присматривают. В этот раз Соня подметила, что проводила время именно с бабушкой:

«Это прода. Это не няня, а бабушка, у меня их пять» - пишет девочка.

Пользователи сети поспешили ответить на внушительную подборку кадров:

«Пока мама работает Соник с няней веселятся😍; Мисс растет🤗; Няне браво👏! Сразу видно, какие тёплые у вас с ней отношения, Сонечка! 😍; Солнце ☀️; Красотка 🤗; Сонечка ты красотка 😍; Интересно, мама это смотрит😮😂».

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