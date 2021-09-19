Известная артистка и певица Ани Лорак похвасталась на публике осенним образом для прогулки

Как передает Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту еще в конце 90-ых годов. Певица выпустила множество успешных альбомов. В 2008-ом году артистка представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, где заняла 2-ое место.

На этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она продемонстрировала осенний образ для прогулки по городу. На Ани Лорак джинсы светло-голубого цвета и черный свитер. Свой образ певица дополнила черной кожаной курткой и солнцезащитными очками.

"Мой любимый осенний look…🍂

С очками или без?", - спросила Ани Лорак.

Поклонники оставили артистке множество приятных слов под фото: "Вам и так, и так хорошо, красавица наша!", "И так и так красотка. Впрочем, как всегда", "Каролина самая лучшая, всегда прекрасная", "Королева", "Уверенному в себе человеку без разницы в очках или без", "Лучше без очков".

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