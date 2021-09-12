Украинская певица Ани Лорак привыкла придерживаться одного стиля в своих выступлениях

Артистка долгие годы выступает в одном стиле, и хотя Каролина меняет наряды, прически и свою команду – в целом ее песни всегда с одним мотивом. При этом Лорак старается показать, что выглядит по-прежнему хорошо, как и в начале карьеры.

Вокруг певицы всегда много обсуждений, ведь сама артистка выглядит довольно молодо, из-за чего стала заметна ее любовь к «уколам красоты». Сама звезда этот факт отрицает, а поклонники лишь публикуют кадры из прошлого, вспоминая ее лучшие образы.

«Я - человек мягкий. Если и пытаюсь что-то доказывать, то не самовосхвалениями, а работой на сцене, своим пением» – цитируют певицу поклонники.

Пользователи ответили:

«Это прекрасная рубрика. Каролина очень умная и мудрая женщина и вдвойне приятно, когда кто-то выписывает её цитаты; Каролина самая лучшая; Красиво 😍; Богиня; Что с губами ужас».

Напомним, недавно артистка выступила в Одессе после длительного перерыва. В Инстаграм она опубликовала ролик, посвященный этому визиту.

«Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием музыка», - обратилась к поклонникам певица.

Напомним, что Ани Лорак уединилась с близким другом в студии: "Это настолько чудесно".

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак показала себя вблизи, впечатлив размером губ: «Бриллиант».

Также Politeka писала, что Ани Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько между ними тепла".