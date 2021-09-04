Известная певица Ани Лорак в компании давнего друга показала, как проходила работа над их новой песней

Несколько дней назад Каролина вместе со своим давним другом и коллегой Сергеем Лазаревым наконец-то презентовала первую совместную песню, которую фанаты ждали несколько лет. Поскольку Лазарев и Лорак дружат довольно давно, им даже приписывали роман.

Тем не менее, давние товарищи лишь отшучивались по этому поводу, а сейчас активно продвигают новую работу:

«Смотрите скорее как мы с Ани Лорак записывали наш долгожданный дуэт! Работа артиста в студии- отдельная магия! А когда в студии встречаются 2 артиста, магия умножается вдвойне)» - прокомментировал певец.

По словам мужчины, ему было невероятно интересно и приятно создавать дуэт в творческом тандеме.

«Так интересно наблюдать, как создаются хиты😍 Невероятная песня💔Такая глубокая и сильная🙌Спасибо, что делитесь с нами; очень ждём клип 😍❤️; Сколько между ними тепла🦋; Делитесь почаще таким с нами❤️; Финальный кадр- настоящая открытка для фанатов! 😍 Ооочень стильная и сильная работа! С дуэтом! ❤️; Безумно ждём клип💝💝!» - отвечают в сети.

Напомним, Ани Лорак всполошила сеть, сверкнув формами в мини и платьях с вырезами: "Ощущение, что вам…".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к Лазареву, не сдержав чувств: "Давно ждала".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье и объятиях известного певца поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".