Украинская певица Ани Лорак, которая живет и гастролирует в России, поразила внешностью

Как пишет Politeka.net, 42-летняя певица сделала селфи, показав себя во всей красе. Артистка была ярко накрашена, а ее укладка заслуживала отдельного внимания. Певица улыбалась, заворожив своими большими губами. Отметим, что в СМИ не раз подмечали, что Каролина пользуется услугами косметолога по увеличению губ, поскольку ранее ее губы были немного другой формы.

«В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многих поклонников удивили большие губы артистки.

«Каролина, какой роскошный цвет волос!», «Что с губами, почему такие большие?», «Любимая», «Ани Лорак, ты настоящая богиня. Ты самая лучшая певица на свете, ты просто настоящий бриллиант и алмаз!», «Такое как у вас.. только улыбка, хорошее настроение и позитив! Спасибо за солнце в душе, бесконечную улыбку и позитив! Мы очень сильно любим вас», - пишут поклонники.

Напомним, что Ани Лорак уединилась в студии со звездным другом, кадры: "Это настолько чудесно".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак похвасталась стройными ногами в очень коротком наряде: фото.

A еще Politeka сообщала, что Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько тепла".