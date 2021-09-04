Відома співачка Ані Лорак у компанії давнього друга показала, як проходила робота над їх новою піснею

Кілька днів тому Кароліна разом зі своїм давнім другом і колегою Сергієм Лазарєвим нарешті презентувала першу спільну пісню, яку фанати чекали кілька років. Оскільки Лазарєв і Лорак дружать досить давно, їм навіть приписували роман.

Проте, давні товариші лише жартували з цього приводу, а зараз активно просувають нову роботу:

"Дивіться швидше як ми з Ані Лорак записували наш довгоочікуваний дует! Робота артиста в студії-окрема магія! А коли в студії зустрічаються 2 артиста, магія множиться подвійно)» - прокоментував співак.

За словами чоловіка, йому було неймовірно цікаво і приємно створювати дует у творчому тандемі.

"Так цікаво спостерігати, як створюються хіти😍 неймовірна пісня💔така глибока і сильна🙌спасибі, що діліться з нами; дуже чекаємо кліп 😍❤️; скільки між ними тепла🦋; діліться частіше таким з нами❤️; фінальний кадр-справжня листівка для фанатів! 😍 Дуууже стильна і сильна робота! З дуетом! ❤ ️ ; Шалено чекаємо кліп☺!» - відповідають в мережі.

Нагадавши, Ані Лорак сполошила мережу, блиснувши формами в міні і сукнях з вирізами:"відчуття, що вам...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у "весільній" сукні притулилася до Лазарєва, не стримавши почуттів:"Давно чекала".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в білосніжній сукні і обіймах відомого співака поділилася радістю: "це нарешті сталося...".