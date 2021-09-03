Відома співачка Ані Лорак показала ексклюзивні кадри, як записувала пісню з Лазарєвим

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує шанувальників яскравим публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вразила фанатів ексклюзивними кадрами і студії звукозапису, на яких з'явилася разом з Сергієм Лазарєвим.

Днями Лорак і Лазарєв представили своїм шанувальникам чуттєву дуетну композицію, яку всі так довго чекали. А тепер співачка показала, як відбувався запис дуету на студії. У ролику є моменти, де артисти усамітнюються і співають, а також запис їх звернення до фанатів.

У підписі до публікації Лорак написала: "Не відпускай. Backstage. Ексклюзивні кадри запису дуетної пісні "Не відпускай" з @lazarevsergey. Ловіть наш настрій". Користувачі тут же почали коментувати відео: "Які ви красиві, милі", "Прекрасна, чуттєва композиція! Спасибі Вам за вашу творчість!", "Така ніжна і чуттєва композиція. З нетерпінням чекаємо кліп!", "Це настільки чудово, що нам навіть дозволили побачити, як ви записували пісню, ми дуже довго цього чекали".

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