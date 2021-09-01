Известная певица Ани Лорак показал праздничные фото с 1 сентября в школе своей дочери

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак после развода с турецким мужем Муратом окончательно перебралась в Россию, отдав дочь в московскую школу. В своем Instagram артистка показала яркие кадры с подросшей дочерью Соней, которую привела в школу на линейку к 1 сентября.

На фотографиях счастливая мамочка и дочь запечатлены в классе, девочка то сидит за партой, то стоит у украшенной к празднику доски. На снимках видно, что Ани пришла к соне в школу в черном наряде – на ней узкие брюки, облегающий топ, который едва удерживает декольте, и короткая кожаная куртка, а на ногах стильные босоножки на танкетке. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Лорак написала: "С 1 сентября! С Днём знаний! Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми!". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Какая уже взрослая. Хорошего учебного года", "Красавицы. Сонечке успехов в учебе и отличных оценок", "Дочь растет, а мамуля молодеет", "Каролина, поздравляю", "Две красавицы".

Напомним, Ани Лорак всполошила сеть, сверкнув формами в мини и платьях с вырезами: "Ощущение, что вам…".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к Лазареву, не сдержав чувств: "Давно ждала".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье и объятиях известного певца поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".