Дочь известной украинской певицы Ани Лорак Соня поделилась личными кадрами
Как известно, перебравшаяся в Россию украинская артистка Ани Лорак воспитывает 10-летнюю дочь Софию, которую родила в браке с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Девочка в этом году завела собственную страничку в Инстаграм, на которой активно делится с подписчиками своими фото и видео.
Как пишет Politeka.net, в новом посте она показала кары прошедшего лета. Ролик стал своеобразным прощанием с летом и каникулами.
«Снова в школу. Пока, лето 2021 года 😢😢😢😢😢», - подписала Соня видео, добавив плачущие смайлики.
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Многочисленные фолловеры активно отреагировали на публикацию.
«Хорошего учебного года», «Удачного учебного года, хороших оценок 😍», «Сонечка, отличного учебного года 💥 Пусть осень радует и дарит солнечное настроение», - писали в комментариях.
Отец Сони, Мурат Налчаджиоглу оставил в комментарии сердечки.
Напомним, что Ани Лорак забыла о приличиях, засветив прелести в экстра-мини: показательные кадры.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к российскому певцу: "Давно ждала".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".