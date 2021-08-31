Ее можно понять

Дочь известной украинской певицы Ани Лорак Соня поделилась личными кадрами

Как известно, перебравшаяся в Россию украинская артистка Ани Лорак воспитывает 10-летнюю дочь Софию, которую родила в браке с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Девочка в этом году завела собственную страничку в Инстаграм, на которой активно делится с подписчиками своими фото и видео.

Как пишет Politeka.net, в новом посте она показала кары прошедшего лета. Ролик стал своеобразным прощанием с летом и каникулами.

«Снова в школу. Пока, лето 2021 года 😢😢😢😢😢», - подписала Соня видео, добавив плачущие смайлики.

Многочисленные фолловеры активно отреагировали на публикацию.

«Хорошего учебного года», «Удачного учебного года, хороших оценок 😍», «Сонечка, отличного учебного года 💥 Пусть осень радует и дарит солнечное настроение», - писали в комментариях.

Отец Сони, Мурат Налчаджиоглу оставил в комментарии сердечки.

Напомним, что Ани Лорак забыла о приличиях, засветив прелести в экстра-мини: показательные кадры.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к российскому певцу: "Давно ждала".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".