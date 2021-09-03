Известная певица Ани Лорак показала эксклюзивные кадры, как записывала песню с Лазаревым
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поразила фанатов эксклюзивными кадрами и студии звукозаписи, на которых появилась вместе с Сергеем Лазаревым.
На днях Лорак и Лазарев представили своим поклонникам чувственную дуэтную композицию, которую все так долго ждали. А теперь певица показала, как происходила запись дуэта на студии. В ролике есть моменты, где артисты уединяются и поют, а также запись их обращения к фанатам.
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В подписи к публикации Лорак написала: "Не отпускай. Backstage. Эксклюзивные кадры записи дуэтной песни «Не отпускай» с @lazarevsergey. Ловите наше настроение". Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Какие вы красивые, милые", "Прекрасная, чувственная композиция! Спасибо Вам за ваше творчество!", "Такая нежная и чувственная композиция. С нетерпением ждем клип!", "Это настолько чудесно, что нам даже позволили увидеть, как вы записывали песню, мы очень долго этого ждали".
Напомним, Ани Лорак напомнили, какой она была до смены имиджа и уколов красоты: видео скромной красавицы.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак явилась на 1 сентября к дочери в кожанке и с внушительным вырезом: "Мамуля молодеет".
Также Politeka писала, что Ани Лорак всполошила сеть, сверкнув формами в мини и платьях с вырезами: "Ощущение, что вам…".