Відома співачка Ані Лорак, яка виїхала з України підкорювати російський шоу-бізнес, нагадала про себе яскравими кадрами з гримерки
Як передає Politeka.net, 42-річна Лорак знаходиться в прекрасній фізичній формі, що дозволяє їй вибирати досить відкриті концертні сукні та костюми. Під час карантину зірка набрала зайву вагу, про що зізнавалася в інтерв'ю. Як тільки гастролі відновилися, Лорак всерйоз взялася за фігуру і швидко повернулася у форму.
На свіжих кадрах красуня позувала в гримерці в дуже красивому блискучому костюмі. Наряд був дуже коротким, тому стрункі ніжки артистки можна було розгледіти у всій красі. Лорак покрасувалася перед дзеркалом, показавши себе з різних ракурсів. Бахрома додавала костюму шарму, а локони робили образ по-голлівудськи ефектним.
Також артистка поділилася кадрами з автомобіля. Вона використовувала фільтри соціальних мереж, тому впізнати її на фото було вкрай складно.
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Нагадаємо, що Ані Лорак нагадали, якою вона була до уколів краси: красномовні кадри.
Ще Politeka писала, що Лорак відкрито пофліртувала з Лазарєвим:"скільки між ними тепла".
Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак усамітнилася в студії із зірковим другом:"це настільки чудово".