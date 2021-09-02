Знаменита артиска Ані Лорак, яка раніше поїхала жити і працювати в РФ, раніше виступала в дещо іншому форматі

Популярна співачка зараз випускає свої кліпи і створює концертні шоу в певному стилі. Причому якомога яскравіше вона показує свої наряди в блискітках, пір'ї або з одними каменями і завжди акцентує увагу на собі.

Заради цього, наприклад, в шоу "Діва" Лорак вирішила взагалі виступати в натовпі чоловіків, які носили її напівроздягненими на руках і звеличували, немов у богиню. Однак, так було не завжди і раніше Лорак виступала зовсім інакше.

"Поверни мою любов. Шоу» Кароліна " історія створення. Перший дуетний номер в "шоу Кароліна" за участю Валерія Меладзе.

У номері задіяна величезна сцена-трансформер, яка по ходу пісні з'єднується воєдино. Що найцікавіше, величезну конструкцію танцюристи балету рухають вручну (природно, не зовсім самостійно) але режисерська задумка була саме в тому, щоб створити видимість могутності і сили лісових мешканців» - розповідають на фан-сторінці про один з виступів Кароліни.

Відзначимо, зараз співачку досить часто критикують за зловживання уколами краси і не завжди доречні зміни іміджу. Сама Кароліна не коментує зміни, лише ділиться новими кадрами, розповідає про майбутні концерти і показує нові фото зі зйомок її майбутніх кліпів.

У розділі Сторі під час реклами музичної композиції співачці вдалося здивувати фанатів невдалим образом.

Нагадавши, Ані Лорак у білосніжній сукні та обіймах відомого співака поділилася радістю.

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