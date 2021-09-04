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Известная певица Ани Лорак, которая уехала из Украины покорять российский шоу-бизнес, напомнила о себе яркими кадрами из гримерки

Как передает Politeka.net, 42-летняя Лорак находится в прекрасной физической форме, что позволяет ей выбирать достаточно открытые концертные платья и костюмы. Во время карантина звезда набрала лишний вес, о чем признавалась в интервью. Как только гастроли возобновились, Лорак всерьез взялась за фигуру и быстро вернулась в форму.

На свежих кадрах красотка позировала в гримерке в очень красивом блестящем костюме. Наряд был очень коротким, поэтому стройные ножки артистки можно было рассмотреть во всей красе. Лорак покрасовалась перед зеркалом, показав себя с разных ракурсов. Бахрома добавляла костюму шарма, а локоны делали образ по-голливудски эффектным.

Также артистка поделилась кадрами из автомобиля. Она использовала фильтры социальных сетей, поэтому узнать ее на фото было крайне сложно.

Напомним, что Ани Лорак напомнили, какой она была до уколов красоты: красноречивые кадры.

Еще Politeka писала, что Лорак открыто пофлиртовала с Лазаревым: "Сколько между ними тепла".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак уединилась в студии со звездным другом: "Это настолько чудесно".