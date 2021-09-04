Известная певица Ани Лорак, которая уехала из Украины покорять российский шоу-бизнес, напомнила о себе яркими кадрами из гримерки
Как передает Politeka.net, 42-летняя Лорак находится в прекрасной физической форме, что позволяет ей выбирать достаточно открытые концертные платья и костюмы. Во время карантина звезда набрала лишний вес, о чем признавалась в интервью. Как только гастроли возобновились, Лорак всерьез взялась за фигуру и быстро вернулась в форму.
На свежих кадрах красотка позировала в гримерке в очень красивом блестящем костюме. Наряд был очень коротким, поэтому стройные ножки артистки можно было рассмотреть во всей красе. Лорак покрасовалась перед зеркалом, показав себя с разных ракурсов. Бахрома добавляла костюму шарма, а локоны делали образ по-голливудски эффектным.
Также артистка поделилась кадрами из автомобиля. Она использовала фильтры социальных сетей, поэтому узнать ее на фото было крайне сложно.
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Напомним, что Ани Лорак напомнили, какой она была до уколов красоты: красноречивые кадры.
Еще Politeka писала, что Лорак открыто пофлиртовала с Лазаревым: "Сколько между ними тепла".
Также Politeka сообщала, что Ани Лорак уединилась в студии со звездным другом: "Это настолько чудесно".