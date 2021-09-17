Каролина выбрала темные тона для своего образа

Украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить и работать в РФ, похвасталась новой наградой

Вчера вечером состоялась церемония награждения от «Русского Радио», которую посетили множество звезд. Ани Лорак оказалась в числе приглашенных и сразу отличилась на красной дорожке.

Артистка появилась на церемонии награждения в довольно смелом образе с черными брюками-клеш, на высоких каблуках и в крошечном черном топике с множеством камней. Таким образом стройная Ани Лорак засветила свой плоский живот.

«Fashion певица! Приятно получать такие знаки внимания и признания. Спасибо #fashionpeopleawards2021 ❣️» - написала под фото Лорак.

Поклонники также выразили свое мнение: «Лучшая❤️Очень рада была встречи; Поздравляю с наградой и хочу пожелать невероятного ощущения полёта; вы наша гордость!; Каролина , любимая наша! Поздравляем! Вы этого заслужили!!; Какой образ!; Ох и красотка; несравненная артистка; Абсолютно заслуженная награда!😍Невероятно крутой и красивый образ».

Ранее 42-летняя певица сделала селфи, показав себя во всей красе. Артистка была ярко накрашена, а ее укладка заслуживала отдельного внимания.

Певица улыбалась, заворожив своими большими губами. Отметим, что в СМИ не раз подмечали, что Каролина пользуется услугами косметолога по увеличению губ, поскольку ранее ее губы были немного другой формы.

Напомним, что Ани Лорак уединилась в студии со звездным другом, кадры: "Это настолько чудесно".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак похвасталась стройными ногами в очень коротком наряде: фото.

A еще Politeka сообщала, что Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько тепла".