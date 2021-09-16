Певица Ани Лорак и российский артист Филипп Киркоров появились вместе на светском мероприятии

Как сообщает Politeka.net, известный российский артист Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram яркие кадры со светской вечеринки, на которой появился в компании известной певицы Ани Лорак. Судя по кадрам, отношения между 54-летним поп-королем и 42-летней украинской дивой очень теплые, они все время обнимались и держались за руку.

Как видно, для мероприятия Лорак выбрала довольно откровенный наряд – на ней черные брюки с завышенной талией и короткий пиджак с интересным декором, который подчеркнул талию и упругое декольте. волосы артистки собраны в высокий тугой хвост, а на ее лице яркий макияж. Киркоров вырядился, как всегда, эпатажно – на нем темные брюки и пестрый пиджак.

В подписи к своей публикации артист рассказал о мероприятии, своих наградах, а также заинтриговал новыми образами: "У меня ещё много нарядов, чтобы удивлять вас!".

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Как сообщала Politeka, Седой Киркоров едва не раздавил в объятиях Ани Лорак, красноречивые кадры: "Боже, какой вы…".

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