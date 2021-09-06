Певец Филипп Киркоров, сам того не хотя, выдал тайну своей коллеги Ани Лорак

Звезды нередко используют фотошоп, чтобы выглядеть идеальнее, чем есть на самом деле, передает Politeka.net.

В частности, в этот раз Киркоров сам того не ожидая выдал, как на самом деле выглядит Ани Лорак, которую неоднократно обвиняли в использовании фотошопа.

Так, на фото, выложенном у себя в аккаунте, артистка заметно стройнее, чем на снимке у Филиппа Киркорова.

Такое несовпадение кадров заметила популярная блогерша Лена Миро, выложив соответствующий пост у себя в Инстаграм.

"Очень нехорошо", - написала она и добавила: "Филипп Киркоров! Вот сейчас вам должно стать стыдно! Почему у вас в аккаунте Каролиночка - солнышко в два раза шире, чем у себя?!", - написала блогерша.

Запись собрала более 6000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети написали, что фото якобы удалили, однако на самом деле снимок остался в карусели. Так, у Киркорова снимок размещен в посте от 23 августа, также и у Ани Лорак только 31 августа.

"Они уже удалили что ли эту фотку у себя? Я зашел к ним в профили и нет такого 😂😂😂😂😂", "А может это Киркоров отфотошопил и сделал её шире😂", "Она красотка, в оригинале даже лучше🔥", - написали пользователи сети.

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