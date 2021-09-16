Украинская певица Ани Лорак посетила очередное мероприятие, где встретилась с Филиппом Киркоровым
Певица часто показывает разные образы в сети, причем придерживается она одного стиля –классические наряды с декольте, вырезами и блесткам. В этот раз Лорак приехала на вечеринку в честь дня рождения «Русского радио», где сверкнула стройной фигурой.
Причем подчеркнула свои достоинства певица весьма умело, что и привлекло к ней внимание. Так, певица появилась на празднике, который организовало «Русское радио», где показала себя в черных брюках клеш и топе-бра с цепочками. Длинный хвост и вечерний макияж дополнили образ.
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Традиционно на светском мероприятии не обошлось без селфи и совместных кадров Лорак с близким другом семьи и крестным ее дочери – Филиппом Киркоровым. Причем певица всячески делала губы «уточкой» и дурачилась на камеру, показывая себя ближе к объективу.
С приходом осени, как можно заметить, Каролина (настоящее имя певицы) подготовила для своих поклонников кое-что интересное.
«Новые образы, новые мысли, новые смыслы… Хочется поскорее поделиться с вами всем, что мы приготовили для этой осени. Ждать осталось недолго…», - написала певица ранее в посту в Инстаграм.
Напомним, что Ани Лорак уединилась с близким другом в студии: "Это настолько чудесно".
А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак показала себя вблизи, впечатлив размером губ: «Бриллиант».
Также Politeka писала, что Ани Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько между ними тепла".