Бывший муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, недавно появился вместе со своей герлфренд, а позже та опубликовала интересное фото

На днях Мурат Налчаджиоглу опубликовал снимок в сторис, в котором появился в компании своей герлфренд, Лилии, передает Politeka.net.

В апреле ходили слухи, что парочка рассталась, но уже совместный снимок, выложенный в сентябре, был сделан на Родине экс-мужа Ани Лорак в кругу его близких.

В интернете стали ходить новые слухи, что влюбленные скоро объявят о помолвке. Вероятно, так и есть - пара все же обручилась. Об этом говорит фото, опубликованное Лилией несколько часов назад.

На снимке красотка показала красивое колечко на пальце, засветив мужскую руку с часами на руке.

Публикация собрала 700 лайков и много комментариев.

"Вауу мои поздравления😍💗 Наконец-то🥳👍🏻", "Поздравляю!", "Воу воу воу🔥🔥🔥 Поздравляю!!!👏👏👏 Огромного Вам счастья❤️", "Даю год максимум", "А Лорак как неужели против ?????? 😢", "Вы красивая пара, но хейтеров не избежать 😅", "🔥🔥🔥когда свадьба❤️супер пара 🔥🔥🔥", "Супер !!! Поздравляю ! Очень красивая пара ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Лилия - мастер визажа, по специальности она педагог. Девушка проживала в Киеве со своей дочерью, Александрой.

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