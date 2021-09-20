Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак пообещала раскрыть душу перед поклонниками и впечатлила своим преображением

Как известно, артистка много лет назад перебралась жить и работать в Россию. Тем не менее недавно она наведалась в Украину и анонсировала новые проекты.

А сейчас певица готовится к выпуску нового клипа на песню с названием на украинском языке - «Бачила». Как пишет Politeka.net, Лорак поделилась загадочным тизером в своем Инстаграм. На кадрах можно увидеть лишь короткие отрывки из будущего музыкального видео.

Клип явно сделан «под старину»: его общая стилистика перекликается с мотивами живописи эпохи Возрождения. На одном из кадров Лорак позирует в роскошном платье с мечом, «вонзенным» ей в грудь. Судя по всему, клип будет очень эмоциональным.

«Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях. 24/09», - написала певица.

Ее поклонники уже в предвкушении премьеры.

«Жду с нетерпением клип и песню! Мурашки. Как же мечтали услышать снова тебя на украинском», «На украинском? Наконец!», «Боже! Боже! Божеееее!!! Как же мы долго этого ждали! уже считаю минуты!», «Вауууу, мы дождались украинской песни чувствую будет разрыв всех клеточек», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак впечатлила новой внешностью, засветив губы после "уколов красоты".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в стильном образе напросилась на комплименты.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в мини-топе с камнями блеснула животом на красной дорожке в России.