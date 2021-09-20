Украинская певица Ани Лорак, которая живет и гастролирует в России, озадачила пухлыми губами на новом кадре

Каролина показывает в Инстаграм исключительно фото, на которых будет выглядеть ярко, причем не раз звезда случайно «засвечивала» то, что фотошопит свои фото и делает фигуру меньше (как на недавних фото с Киркоровым, которые она после удалила).

Что же касается внешности знаменитости, поклонники уже давно знают, что звезда любит уколы красоты.

И хотя сама звезда это отрицает, на последних ее фото хорошо можно рассмотреть насколько сильно изменилась ее внешность. В особенности это касается формы и объема губ.

В компании знаменитой коллеги и певицы Лорак выглядела действительно непохожей на себя с большими губами.

Отметим, что в СМИ не раз подмечали, что Каролина пользуется услугами косметолога по увеличению губ, поскольку ранее ее губы были немного другой формы. Многих поклонников удивили большие губы артистки.

«Каролина, какой роскошный цвет волос!», «Что с губами, почему такие большие?», «Любимая», «Ани Лорак, ты настоящая богиня. Ты самая лучшая певица на свете, ты просто настоящий бриллиант и алмаз!», «Такое как у вас.. только улыбка, хорошее настроение и позитив! Спасибо за солнце в душе, бесконечную улыбку и позитив! Мы очень сильно любим вас», - пишут поклонники.

Напомним, что Ани Лорак уединилась в студии со звездным другом, кадры: "Это настолько чудесно".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак похвасталась стройными ногами в очень коротком наряде: фото.

A еще Politeka сообщала, что Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько тепла".