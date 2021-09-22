Відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала заяву Ані Лорак щодо Костянтина Меладзе

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою.

Цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона дала інтерв'ю програмі "ЖВЛ", де прокоментувала скандал Ані Лорак з колишнім продюсером Анастасії Костянтином Меладзе.

"Хлопці, я говорю завжди особисто про свій досвід. Мій стиль одягу і ставлення до роботи ніколи не припускали відносин трохи більше, ніж професійні. Я знаю, що випадки бувають різні, але, особисто у мене такого досвіду слава Богу не було", - розповіла Анастасія Приходько.

Як відомо, Ані Лорак публічно заявила про те, що всі підопічні російського продюсера Костянтина Меладзе, крім неї однієї, були згодні з ним співпрацювати на умовах, "що лежать в особистій площині".

"До мене Костянтин Меладзе "залицянь" не виявляв. У мене не було жодного натяку. Тому мене дуже образило, коли Кароліна сказала, що всі були згодні на ці умови і працювали з Костянтином Меладзе", - зізналася співачка.

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