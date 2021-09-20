Популярна співачка українського походження Ані Лорак пообіцяла розкрити душу перед шанувальниками і вразила своїм перетворенням

Як відомо, артистка багато років тому перебралася жити і працювати в Росію. Проте нещодавно вона навідалася в Україну і анонсувала нові проекти.

А зараз співачка готується до випуску нового кліпу на пісню з назвою українською мовою - "Бачила". Як пише Politeka.net, Лорак поділилася загадковим тизером у своєму Instagram. На кадрах можна побачити лише короткі уривки з майбутнього музичного відео.

Кліп явно зроблений "під старовину": його загальна стилістика перегукується з мотивами живопису епохи Відродження. На одному з кадрів Лорак позує в розкішній сукні з мечем, "встромленим" їй в груди. Судячи з усього, кліп буде дуже емоційним.

"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу... Скоро ви почуєте чесну, щиру Баладу про мої внутрішні переживання. 24/09", - написала співачка.

Її шанувальники вже в передчутті прем'єри.

"Чекаю з нетерпінням кліп і пісню! Мурашки. Як же мріяли почути знову тебе українською", "українською? Нарешті!", "Боже! Боже! Божеееее!!! Як же ми довго цього чекали! вже рахую хвилини!", "Вауууу, ми дочекалися української пісні відчуваю буде розрив всіх клітинок", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ані Лорак вразила новою зовнішністю, засвітивши губи після "уколів краси".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в стильному образі напросилася на компліменти.

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