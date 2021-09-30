Экс-муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу оказался в центре внимания после новой помолвки

Недавно стало известно, что бывший муж Каролины Мурат Налчаджиоглу снова собирается жениться. Всего несколько недель назад в сети появились видео, на которых он обнимался с бывшей женой и веселился на вечеринке с ней.

Однако кадры оказались просто памятью о примирении бывших супругов. Судя по всему, мужчина все это время продолжал встречаться с девушкой, которую постоянно сравнивают с Каролиной.

«Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу женится спустя два года после развода с певицей! Избранницей Мурата стала некая визажистка Лилия. Можете поздравлять 😉» - сказано в подписи под новыми кадрами.

Пользователи сети разделились во мнениях:

«А еще недавно зажимался с Лорак на видео; Всегда находят копии предыдущих))); Как то очень похожа, на Ани Лорак; Некая визажистка😂; Жесть. Ключевое слово "некая"... 🙈; Похожа на Лорак; Да кому он интересен? Ани Лорак - да, интересна, певица, личность, звезда, а он кто такой?; Куда ей к Ани Лорак, она лучшая🔥; Похожа на Лорак; Улыбка как у Каролинки :); Она не последняя😂».

Отметим, сама Лилия сплетни вообще не комментирует, а также о личной жизни не говорит. Впрочем, известно, что Мурат не так давно отдыхал вместе с Лилией и провел с ней время заграницей.

Как видно на фото, девушка одевается в таком же стиле, что и звезда. Более того, одежда и костюмы у них очень часто похожие. К примеру, спортивные костюмы, любовь к зауженным черным джинсам и даже манера надевать укороченные топы с брюками у них одинаковая. Не удевительно, что для удачных ракурсов артистка и Лилия даже используют одинаковые позы.

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