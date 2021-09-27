Ани Лорак 27 сентября празднует день рождения, ей исполнилось 43 года
Артистку уже поздравили многие коллеги и поклонники. Не обошлось и без поздравлений от дочери. Десятилетняя девочка в этом году стала активной пользовательницей Инстаграм. В день рождения мамы она посвятила ей пост, передает Роliteka.net.
«С днём рождения🥳 Мама», - коротко сказано в посте.
Также Соня показала фото, на котором запечатлена с мамой.
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Пост умилил пользователей Сети, которые присоединились к поздравлениям.
«С днём рождения мамочку», «Сонечка, с Днем Рождения твоей мамы! Ты у мамы самая лучшая», «У тебя очень красивая мама! Поздравляю ! Дай Бог ей здоровья и счастья ❤», «Славные красавицы!! Сонечка, с днём рождения твою мамусеньку!! Ты, её радость, счастье, лучшее, что есть на свете!! Защита и счастье, самая красивая и самая замечательная девочка!! Пожалуйста, будьте счастливы, здоровы, любимы, удачливы!! Люблю вас очень и любуюсь вами всегда», «Поздравляю твою маму красавицу с днём Рождения. Желаю ей счастья, огромной и чистой и искренней любви, и чтобы ее никто не обижал и не предавал, и самое главное не изменял», - пишут в комментариях.
На пост отреагировал и экс-супруг Ани Лорак, отец Сони Мурат Налчаджиоглу.
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