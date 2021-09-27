Известный российский певец Филипп Киркоров признался в любви украинской певице и показал её фото
Как передает Politeka.net, Филипп Киркоров является российским артистом. Как известно, его давно связывают дружеские отношения с популярной украинской артисткой Ани Лорак.
На этот раз на странице артиста в Инстаграм появилось новое видео. На кадрах - популярная певица Ани Лорак. Как известно, 27 сентября у артистки день Рождения и ей исполнилось 43 года. Он решил поздравить её сборкой их общих фото, и признанием в любви.
"С днём рождения, @anilorak 🌟
Ты - Дива! Ты режиссёр своей жизни. Ты сама нарисовала свою жизнь! И получилась великолепная картина. Сама правь своей судьбой, и верь в успех - который идёт прямо в твои объятия!💯
Будь свободной как птица, свети как солнце на небосводе, расцветай как весенний бутон! Ни с кем в мире у меня нет такого единения душ, такого взаимопонимания и такой большой любви, как с тобой. Что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Люблю тебя, восхищаюсь тобой и очень ценю!❤️", — поздравил артистку Филипп Киркоров.
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