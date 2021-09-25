Популярная артистка Ани Лорак сделала откровенное признание и заговорила на украинском языке
Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту более 20 лет назад и продолжает радовать поклонников новыми песнями.
На этот раз артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ани Лорак поет песню, которую написала сама. Она показывает моменты с клипа, где со слезами на глазах делает откровенное признание. Стоит отметить, что исполнительница поет на украинском языке, чем обрадовала поклонников.
"Я написала слова этой песни из глубины своего сердца…
И визуальный ряд мы создавали с большим откликом в моей душе. Эта видеоработа очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние – каждую секунду я проживала, бережно делясь с вами своими переживаниями
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Надеюсь, вы найдете в этом видео свои личные смыслы…", - призналась певица.
Поклонники поддержали артистку и оставили ей множество приятных комментариев: "Как же красиво!!! Какой красивый украинский язык!", "Прям Возвращение Оксаны", "Это шедевр..спасибо за такую чувственную композицию💔мурашки по коже..БРАВО!", "спасибо Каролина за красивый клип! очень красивые нежные образы😍 они вам очень идут".
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