Популярная артистка Ани Лорак сделала откровенное признание и заговорила на украинском языке

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту более 20 лет назад и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

На этот раз артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ани Лорак поет песню, которую написала сама. Она показывает моменты с клипа, где со слезами на глазах делает откровенное признание. Стоит отметить, что исполнительница поет на украинском языке, чем обрадовала поклонников.

"Я написала слова этой песни из глубины своего сердца…

И визуальный ряд мы создавали с большим откликом в моей душе. Эта видеоработа очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние – каждую секунду я проживала, бережно делясь с вами своими переживаниями

Надеюсь, вы найдете в этом видео свои личные смыслы…", - призналась певица.

Поклонники поддержали артистку и оставили ей множество приятных комментариев: "Как же красиво!!! Какой красивый украинский язык!", "Прям Возвращение Оксаны", "Это шедевр..спасибо за такую чувственную композицию💔мурашки по коже..БРАВО!", "спасибо Каролина за красивый клип! очень красивые нежные образы😍 они вам очень идут".

Ранее сообщалось, Лорак тронула признанием после известия о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."

Также, Ани Лорак в стильном образе напросилась на комплименты: "Впрочем, как всегда..."

Politeka рассказывала, Приходько обиделась на Ани Лорак, которая обвинила Меладзе в домогательствах: "Не было ни одного намека..."