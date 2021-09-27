Известная певица Ани Лорак, которая много лет жила и работала в России, записала короткий ролик и удивила внешностью

Ани Лорак не показывает себя перед камерами без косметики, а также не делится домашними кадрами и не говорит о личной жизни. Красивые картинки Лорак публикует в Инстаграм довольно часто и не так давно под одним из таких фото заметили, что Каролина действительно сильно себя фотошопит, уменьшая фигуру.

Подобные замечания возникли после публикации одного и того же кадра в профилях Лорак и Киркорова, причем у последнего фото было не обработанное и на нем звезда была гораздо крупнее, чем на своем кадре.

В этот же раз в Стори на видео Лорак удивила именно лицом. Как известно, певице уже давно все говорят, что ее пристрастие к уколам красоты сильно заметно и лучше бы она этот факт не скрывала. Тем не менее Лорак продолжает все отрицать. Фанаты же подмечают, что даже мимика знаменитость несколько изменилась.

Также мы писали, что Лорак записала песню на украинском языке и показала клип к композиции.

По словам певицы, она написала текст этой песни «из глубины своего сердца». Также Лорак рассказала, что видео к песне очень тонко и точно отражает ее внутреннее состояние.

Ранее сообщалось, Лорак решилась на признание после новости о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."

Также, Ани Лорак восхитила видом в модном наряде.

Politeka рассказывала, Ани Лорак со слезами на глазах поделилась откровением.