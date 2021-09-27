Известная певица Ани Лорак, которая много лет жила и работала в России, записала короткий ролик и удивила внешностью
Ани Лорак не показывает себя перед камерами без косметики, а также не делится домашними кадрами и не говорит о личной жизни. Красивые картинки Лорак публикует в Инстаграм довольно часто и не так давно под одним из таких фото заметили, что Каролина действительно сильно себя фотошопит, уменьшая фигуру.
Подобные замечания возникли после публикации одного и того же кадра в профилях Лорак и Киркорова, причем у последнего фото было не обработанное и на нем звезда была гораздо крупнее, чем на своем кадре.
В этот же раз в Стори на видео Лорак удивила именно лицом. Как известно, певице уже давно все говорят, что ее пристрастие к уколам красоты сильно заметно и лучше бы она этот факт не скрывала. Тем не менее Лорак продолжает все отрицать. Фанаты же подмечают, что даже мимика знаменитость несколько изменилась.
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Также мы писали, что Лорак записала песню на украинском языке и показала клип к композиции.
По словам певицы, она написала текст этой песни «из глубины своего сердца». Также Лорак рассказала, что видео к песне очень тонко и точно отражает ее внутреннее состояние.
Ранее сообщалось, Лорак решилась на признание после новости о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."
Также, Ани Лорак восхитила видом в модном наряде.
Politeka рассказывала, Ани Лорак со слезами на глазах поделилась откровением.