Экс-муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отреагировал на её заявление в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Весной 2021-го года она развелась со своим мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Ани Лорак праздновала день рождения, ей исполнилось 43 года. На фото певица в ярко-желтом комбинезоне позирует на камеру.

"Сегодня мой день❤️

Спасибо моей семье 🙏 Спасибо Вам за возможность петь для вас❤️", — поблагодарила за поздравления Ани Лорак.

Её бывший муж - Мурат Налчаджиоглу оценил фото и прилежащее к нему заявление, поставив "лайк".

Стоит отметить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись весной этого года. По слухам в интернете причиной развода стала неверность мужа певице, его заметили с известной моделью Яной Беляевой в клубе.

Недавно стало известно, что экс-муж Лорак скоро женится. Его избранницей стала - Лилия, девушка-визажист из Киева. Об этом стало известно благодаря снимку на странице его избранницы. На кадре девушка показывает кольцо на пальце, а её руку держит мужчина с часами на руках. В комментариях она принимала множество поздравлений.

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