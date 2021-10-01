Известная украинская певица Ани Лорак в коротких шортах и топе показала, как выглядит в 43 года

Как передает Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту еще в конце 90-ых годов. Певица выпустила множество успешных альбомов. В 2008-ом году артистка представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, где заняла 2-ое место.

Так, на этот раз Ани Лорак опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Певица часто радует поклонников новыми снимками. На кадре артистка позирует на камеру в шелковом наряде. Недавно ей исполнилось 43 года и она показала, как нужно выглядеть в этом возрасте. На ней белые шортики и топ, открывающий вид на её безупречные формы.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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