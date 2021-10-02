Известная украинская певица Ани Лорак устроила тайный концерт в столице Украины

Певица Ани Лорак, которая в августе впервые за несколько лет выступила в Украине, также недавно решила выпустить украиноязычную песню и клип. Как оказалось, на этом артистка не остановилась и буквально несколько дней назад дала концерт для поклонников.

Однако выступление Каролины было тайным, о своей поездке в Киев Лорак умолчала в сети. Артистка выступила на корпоративе в одном из столичных ресторанов. Соответствующие фото и видео появились на фан-страницах Лорак в Инстаграм. Довольно много видео и фото с выступления звезды были представлены в постах.

На концерте Лорак отличилась и своими композициями, и выбором нарядов. Сплясала под свои песни Каролина в крошечном платье с бахромой, показывая таким образом фигуру во всей красе.

Ранее Ани Лорак опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Певица часто радует поклонников новыми снимками. На кадре артистка позирует на камеру в шелковом наряде. Недавно ей исполнилось 43 года и она показала, как нужно выглядеть в этом возрасте. На ней белые шортики и топ, открывающий вид на её безупречные формы.

Ранее сообщалось, известная певица после "романа" с экс-возлюбленным Ани Лорак выходит замуж за другого: "Я счастлива"

Также, экс-муж Ани Лорак, который готовится к новой свадьбе, отреагировал на ее заявление: "За возможность петь..."

Politeka рассказывала, Мишина, жена "Холостяка" Добрынина, Лорак и другие показали, кто из них краше: "Вас не включили, вот и беситесь"