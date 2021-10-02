Экс-муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу продолжает подогревать интерес к своей персоне, после того, как сделал предложение своей возлюбленной

Несмотря на все слухи о воссоединении певицы Ани Лорак, с ее бывшим супругом турецким бизнесменом, оказалось, что Мурат собрался женится на своей давней подруге, с который встречался после развода. Девушку зовут Лилия и ей 25 лет. Она работает визажистом в Киеве.

Лилия уже похвасталась у себя в Инстаграм кольцом от Мурата, а сейчас разместила новое фото. Парочка была приглашена на обед, который устроили на крыше высотки.

Лилия и бывший Ани Лорак сидели за столом вместе с другими людьми и могли любоваться видом на город.

Отметим, что Мурат на некоторое время расставался со своей пассией но позже пара вновь начала встречаться. И уже сейчас Лилия получила от возлюбленного заветное кольцо и предложение выйти замуж.

Еще стоит сказать, что Лилия внешне очень похожа на украинскую певицу Ани Лорак.

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