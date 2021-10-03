Украинская певица Ани Лорак продолжает хвастаться кадрами со съемок нового клипа "Бачила"

Несколько дней назад Ани Лорак впервые много лет решила выпустить композицию на украинском языке и сняла тематический клип, который сразу представила на Ютубе. Так, Ани Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая напоминает другие ее песни.

Образом со съемок клипа звезда также поделилась в Инстаграм, желая напомнить о своей работе. К слову, поклонники певицы с восторгом отреагировали на трек и клип, а спустя несколько дней звезда решила показать и другие образы.

В ролике артистка использовала много разных нарядов, но едва заметный нюдовый наряд привлек внимание не только простотой, но и открытостью. Из-за оттенка создается впечатление, словно платье невидимое, полностью облегающее кожу.

Также певица опубликовала другое фото на своей странице в Инстаграм, чем обрадовала своих поклонников из Украины.

На кадре она позирует на камеру в одном из образов с клипа. На ней синее полупрозрачное платье с открытыми плечами и венок из цветов.

Ранее сообщалось, Ани Лорак со слезами на глазах сделала откровенное признание: "Моё внутреннее состояние..."

Также, Лорак тронула признанием после известия о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."

Politeka рассказывала, бывший муж Лорак женится, фото с молодой любовницей говорит само за себя: "Наконец-то"