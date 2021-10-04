Бывший муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, повел свою девушку в интересный ресторан

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни, передает Politeka.net.

Одной из причин расставания стала неверность турецкого бизнесмена. Ани Лорак в одном из своих интервью рассказала, что предлагала переехать с ней в другую страну, но тот решил остаться в Киеве. После несколько лет такой жизни, в сети появилось видео, где Мурат обнимается с другой женщиной, что и стало последней каплей для певицы.

Сейчас бывшие супруги строят свою личную жизнь. В частности, в конце сентября стало известно, что Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке Лилии.

Из нового поста невесты стало известно, что бизнесмен сводил ее в необычный ресторан, подвешенный на кране на высоте 50 метров в Киеве.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"С Каролиной тоже есть такое фото", "Это ненадолго😂, и так все понятно, побежит он обратно, только Каролине он и на фиг не нужен🤣", "Очень приятно видеть, что Вы по-прежнему вместе ❤️красивая пара", "Как и с Каролиной 10 лет назад 😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Отметим, в этот же ресторан Мурат Налчаджиоглу пригласил Ани Лорак в 2013 году.

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