Известную артистку Ани Лорак просят вернуться в Украину после того, как она выпустила новую песню на родном языке

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту более 20 лет назад и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

На этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Ани Лорак выпустила клип на укроиноязычкую песню "Бачила", чем обрадовала своих поклонников из Украины. На кадре она позирует на камеру в одном из образов с клипа. На ней синее полупрозрачное платье с открытыми плечами и венок из цветов.

"Мои любимые, я счастлива!💥

#Бачила получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова❤️", - выразила благодарность Ани Лорак.

Поклонники завалили певицу приятными словами в комментариях: "Каролина, возвращайся в Украину! Мы тебя ждем!", "Потому что мы очень ждали песню на украинском 💞 Она правда особенная... Играет у меня 24/7🔥👍 Спасибоооо!!!", "Каждая песня до глубины души", "Вы самая лучшая, вы заслуживаете этого!", "Красавица 🔥 когда делаешь с душой , тогда и отклик потрясающий 🙏🏻 на своём примере убедились".

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