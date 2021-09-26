Известную артистку Ани Лорак просят вернуться в Украину после того, как она выпустила новую песню на родном языке
Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту более 20 лет назад и продолжает радовать поклонников новыми песнями.
На этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Ани Лорак выпустила клип на укроиноязычкую песню "Бачила", чем обрадовала своих поклонников из Украины. На кадре она позирует на камеру в одном из образов с клипа. На ней синее полупрозрачное платье с открытыми плечами и венок из цветов.
"Мои любимые, я счастлива!💥
#Бачила получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова❤️", - выразила благодарность Ани Лорак.
Дочь Пугачевой и Галкина восхитила умом не по годам, показательное видео: "Не каждому дано..."
Бой Усика - Джошуа за звание чемпиона мира: самые яркие моменты и кто победил
13-летняя дочь Кошевого в недетском образе пришла на "Вечерний квартал": неожиданные фото
Дмитрий Дикусар обратился к украинцам с важными словами: "Третий эфир был для меня последним..."
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Поклонники завалили певицу приятными словами в комментариях: "Каролина, возвращайся в Украину! Мы тебя ждем!", "Потому что мы очень ждали песню на украинском 💞 Она правда особенная... Играет у меня 24/7🔥👍 Спасибоооо!!!", "Каждая песня до глубины души", "Вы самая лучшая, вы заслуживаете этого!", "Красавица 🔥 когда делаешь с душой , тогда и отклик потрясающий 🙏🏻 на своём примере убедились".
Ранее сообщалось, Ани Лорак со слезами на глазах сделала откровенное признание: "Моё внутреннее состояние..."
Также, Лорак тронула признанием после известия о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."
Politeka рассказывала, бывший муж Лорак женится, фото с молодой любовницей говорит само за себя: "Наконец-то"