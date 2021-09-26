Певица Ани Лорак всколыхнула публику признанием и новыми кадрами
Как передает Politeka.net, певица поделилась видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз).
Лорак, которая в последнее время жила и работала в России, записала песню на украинском языке и показала клип к композиции.
По словам певицы, она написала текст этой песни «из глубины своего сердца». Также Лорак рассказала, что видео к песне очень тонко и точно отражает ее внутреннее состояние.
«…каждую секунду я проживала, бережно делясь с вами своими переживаниями❤ Надеюсь, вы найдете в этом видео свои личные смыслы», - написала она.
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Отметим, пользователи Сети увидели сходство композиции с работами других певиц.
«Пародия на "Молоко" Лободы», «Музыкальный мотив напоминает мне одну песенку уж очень», «Красиво, напоминает Тину Кароль», «Напоминает клип Каменских Обіцяю», - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, Лорак решилась на признание после новости о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."
Также, Ани Лорак восхитила видом в модном наряде.
Politeka рассказывала, Ани Лорак со слезами на глазах поделилась откровением.