Певица Ани Лорак всколыхнула публику признанием и новыми кадрами

Как передает Politeka.net, певица поделилась видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз).

Лорак, которая в последнее время жила и работала в России, записала песню на украинском языке и показала клип к композиции.

По словам певицы, она написала текст этой песни «из глубины своего сердца». Также Лорак рассказала, что видео к песне очень тонко и точно отражает ее внутреннее состояние.

«…каждую секунду я проживала, бережно делясь с вами своими переживаниями❤ Надеюсь, вы найдете в этом видео свои личные смыслы», - написала она.

Отметим, пользователи Сети увидели сходство композиции с работами других певиц.

«Пародия на "Молоко" Лободы», «Музыкальный мотив напоминает мне одну песенку уж очень», «Красиво, напоминает Тину Кароль», «Напоминает клип Каменских Обіцяю», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, Лорак решилась на признание после новости о женитьбе экс-мужа: "Иногда любовь не проходит..."

Также, Ани Лорак восхитила видом в модном наряде.

Politeka рассказывала, Ани Лорак со слезами на глазах поделилась откровением.