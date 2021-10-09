Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая несколько лет назад уехала жить и работать в РФ, перед выпуском нового альбома решила устроить роскошный отпуск заграницей.

Сейчас Каролина находится на отдыхе, куда уехала отдохнуть перед выпуском нового альбома. Теперь звезда каждый день показывает, как нежится у бассейна или хорошо проводит время в ресторане вечером. Не забывает звезда также поздравить своих коллег с праздниками.

В этот раз Каролина решила показать архивное фото со своим близким другом и товарищем. На одном из мероприятий Лорак позировала с ним рядом и удивила внешностью. Поддерживая фигуру в форме, звезда не скрывает своих данных, поэтому часто делает акценты на формах.

Вырез в черном платье на бюсте звезды получился весьма удачным, ведь правильно подчеркнул ее формы без лишней откровенности. А простая классическая прическа с накладными волосами сделала вечерний лук Лорак более уверенным.

Отмети, Каролина улетела в Объединенные Арабские Эмираты, откуда радует новыми снимками и не только. Недавно певица выпустила новую песню на украинском языке "Бачила", однако это не единственный сюрприз для фанатов.

В своем новом посте Инстаграм Ани Лорак рассказала, что готовит альбом, и пока набирается сил на отдыхе.

"Перезагрузка перед важным творческим этапом❣️Совсем скоро новый альбом…💥 Вы готовы?", - написала звезда, подкрепив теплым фото.

Напомним, что Ани Лорак показала себя "новую", фото звезды после смены имиджа

Как сообщала Politeka, Лорак, запевшая на украинском, шикует в отеле с номерами до 400 тыс. гривен

Также Politeka писала, что 43-летняя Ани Лорак блеснула формами в слишком коротких шортиках