Известная певица Ани Лорак, которая ранее переехала жить и работать в Россию, снова вернулась в Украину, удивив поклонников новыми осенними кадрами в социальной сети Инстаграм.

Популярная исполнительница привыкла показывать в Инстаграм исключительно постановочные кадры, заранее обработанные и с фильтрами. Причем домашних фото артистка не показывает даже во время поездок.

Не так давно Каролина вернулась домой в родную страну после отпуска. Также Каролина решила показать несколько интересных кадров и рассказать о любимом времени года. В Сторисах Каролина представила свой осенний лук.

В оверсайз-куртке серо-черного оттенка, черной толстовке и джинсах звезда выглядела заметно моложе обычного. Причем также образ звезда дополнила кепкой, распустив волосы.

Также звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Лорак рассказала о своих любимых занятиях осенью.

«Моё любимое время года — осень. Люблю много гулять и строить планы…Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идём только вперед», - написала Лорак.

Напомним, Ани Лорак впечатлила вырезом в тонком платье на встрече с мужчиной.

Как сообщала Politeka, Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак.

Также Politeka писала, что Ани Лорак высказалась об обиде на украинских звезд.