Народная артистка Украины, певица Ани Лорак, которая переехала в РФ и последние семь лет не выступала на родине, рассказала, почему так произошло

В интервью «ЖВЛ» певица заявила, что чувствовала, что на нее был сделан заказ.

Имя заказчика певица называть отказалась, но намекнула, что это могла быть женщина артистка.

«Я прекратила давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от неких лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немного отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность провести эти концерты», - призналась исполнительница, которая в этом году выступила в одесском клубе.

Лорак добавила, что считает, что заказ совершила некая певица.

Также Лорак добавила, что ей обидно, что в этот период никто из украинских артистов ее не поддержал.

«У меня единственный вопрос, когда началась травля на певицу, кто встал на ее защиту и сказал "Не обижайте ее, она поет для нас, она наша украинская". Никто... Мне, как девочке, хотелось, чтобы как папа пришел и кто-то сказал "Мою дочь никто не будет обижать". Но те люди, которые имели силу и могли сказать - не сказали. Хотя все были на моих концертах», - добавила певица.

Отметим, помимо концертов в Одессе в 2021 году Лорак выпустила новую песню и клип на украинском языке.

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