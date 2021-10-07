Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, решила отдохнуть от подготовки к новому альбому и отправилась заграницу в неожиданный отпуск.

Вчера Ани Лорак рассказала, что желает перед выходом нового альбома хорошо отдохнуть и этот отпуск она проведет лучшим образом в Арабских Эмиратах. Там артистка засветилась в компании брата, которого крайне редко показывает в сети.

В этот раз перед камерой Каролина покрасовалась в свободной белой рубашке, которую частично приспустила с плеч и в черном купальнике, который засветила во время того, как намеренно демонстрировала свое декольте. В целом, образ звезда получился весьма необычным, ведь дополнила свой пляжный лук артистка черной маской.

Каролина также не стала отмечать, проводит время ли она только с семьей или же с ней прилетели на отдых и ее друзья.

Также Лорак похвасталась ужином в роскошном ресторане с умопомрачающим видом. При этом певица показала, кто составил ей компанию. В Сторис, где Лорак смеется рядом с сзагадочным мужчиной, отмечена страница Андрея Перепички.

Как известно, артистка родом из маленького городка Кицмань в Черновицкой области Каролина Куек сделала успешную карьеру под псевдонимом Ани Лорак.

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Напомним, что экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое...".

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